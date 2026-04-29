В Зауралье завыли сирены: что известно на данный момент

сегодня в 10:58

О введении режима предупредила пресс-служба губернатора региона. Власти призвали граждан сохранять спокойствие при получении сигналов о беспилотной или ракетной опасности и строго следовать инструкциям.

При обнаружении подозрительного объекта в небе не рекомендуется предпринимать самостоятельных действий. Необходимо отойти на безопасное расстояние и покинуть зону видимости объекта.

Место и время его появления следует зафиксировать и передать информацию по телефонам 102 или 112.

В пресс-службе уточнили, что органы государственной власти и учреждения работают в штатном режиме. На предприятиях действует внутренний порядок реагирования.

В соседней Свердловской области также объявлен режим реагирования на атаку беспилотных летательных аппаратов.

