Участник «Героев Подмосковья» Сицинский: стажировка приносит реальную пользу

Старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Олег Сицинский поделился впечатлениями о своем участии в проекте. По его словам, работа в рамках стажировки выстроена максимально эффективно и уже приносит реальную отдачу.

Наставником военнослужащего стал глава городского округа Власиха Герман Потапчук. Сицинский отметил, что им удалось найти общий язык и выстроить продуктивное взаимодействие. Выбранный формат работы полностью соответствует ожиданиям офицера, который привык ориентироваться на конкретный результат.

В ходе стажировки Олег Сицинский выполняет практические задачи, опираясь на имеющийся профессиональный опыт и знания. По его убеждению, даже на этапе обучения он уже вносит ощутимый вклад в общее дело, что делает участие в программе по-настоящему значимым.

«У меня наставник — глава муниципального образования Власиха Потапчук Герман Валерьевич. Формат наставничества мне подходит. Мы друг друга услышали, я сам ориентирован на результат, в формате стажировки выполняю конкретные задачи, исходя из своих знаний. Это устраивает, и есть понимание, что даже в рамках стажировки я уже приношу определенную пользу», — заявил Сицинский.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

