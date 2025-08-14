Переродился в соседа: китайцы массово «общаются» с умершими питомцами

В Китае наблюдается необычный тренд — люди обращаются к медиумам, чтобы связаться со своими умершими домашними животными. Как сообщают местные СМИ, многие надеются узнать, переродился ли их питомец и можно ли его снова встретить, например, в образе соседа, сообщает SHOT .

Стоимость услуг сильно варьируется. Так, 128 юаней (около 1,4 тыс. рублей) придется заплатить за 5 вопросов к «потустороннему» питомцу. До 3 тыс. юаней (33 тыс. рублей) попросят за полугодовой «безлимитный» доступ к общению.

Однако не все клиенты остаются довольны. Одна из женщин рассказала, что заплатила значительную сумму, но так и не получила ответа от своего умершего животного. В ответ медиум обвинил ее в «недостаточной вере» и заблокировал.

Полиция уже фиксирует случаи мошенничества, связанные с подобными услугами. Тем не менее, спрос на «общение» с умершими животными продолжает расти.