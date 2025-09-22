В Госдуме предложили ограничить доступ к песням Михаила Круга

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова заявила, что песни Михаила Круга с ненормативной лексикой и противоречащие традиционным ценностям не должны свободно распространяться в интернете и эфире, сообщает «Абзац» .

Германова выступила за введение ограничений на распространение песен Круга, содержащих ненормативную лексику и не соответствующих традиционным ценностям. Она подчеркнула, что такие композиции не следует популяризировать и публиковать без возрастных ограничений.

«У него есть хорошие песни. Наверное, любители шансона его слушают внимательно. Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, — их не надо опубличивать, пускать их в эфир и так далее. А те, которые сейчас у нас в свободном доступе в интернете, не популяризировать. На литературу есть возрастные марки. На песни тоже они должны быть. А если они не в интернете, их не надо просто ставить ни в концерты, ни в эфирах», — пояснила Германова.

В последнее время популярность песен Круга выросла среди подростков. В интернете появились видео, где дети танцуют и поют его композиции. Продюсер Павел Рудченко связал это с тем, что такие песни часто звучат в семьях. Музкритики отмечают, что родители испытывают ностальгию по простой музыке.

Жанр шансона традиционно вызывает споры из-за содержания песен. Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о необходимости проверки песен группы «Воровайки» и допустил возможность запрета коллектива за одну из композиций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.