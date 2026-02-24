В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с лидером группы Shortparis Николаем Комягиным . На мероприятие пришли поклонники творчества. Одна из фанаток поделилась с корреспондентом РИАМО о своих чувствах в момент, когда она узнала о смерти артиста.

Девушка рассказала, что слушает группу уже около пяти лет. Она призналась, что новость о смерти музыканта стала ударом, в который невозможно было поверить сразу.

«Мы как раз были на работе с коллегой. Сначала не поняли: „Какой Комягин?“ Как-то это казалось нереально совсем. Потом печаль, тоска, потому что это музыка, с которой очень много времени проводила вместе», — поделилась она.

По словам девушки, ее знакомство с творчеством группы началось с клипа на песню «Страшно». После этого она успела побывать примерно на трех концертах коллектива. Поклонница следила не только за музыкой, но и за актерскими работами артиста.

Она вспомнила сериал «Карамора», где Николай Комягин сыграл Владимира Маяковского. По ее мнению, поэт в его исполнении получился «забавным», а в целом за творческим путем группы было интересно наблюдать.

На данный момент людей в Феодоровском соборе, где проходит прощание с Комягиным, меньше не становится. Фанатов, которые хотят проститься с музыкантов, приходит все больше.

О смерти Комягина стало известно 20 февраля. По предварительным данным, артист скончался после тренировки по боксу — предположительно, причиной стала остановка сердца. Ему было 39 лет.

