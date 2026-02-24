Все плачут: люди не могут сдержаться на прощании с лидером Shortparis Комягиным

В Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с фронтменом группы Shortparis Николаем Комягиным. Похоронят музыканта на Смоленском православном кладбище, передает корреспондент РИАМО.

Фанаты Комягина идут с цветами к храму от метро. Очередь из желающих проститься растянулась на весь Полтавский проезд.

Люди, выходящие из церкви, плачут. Собравшиеся утешают друг друга, говорят «держись». На прощании собрались люди разного возраста — и взрослые, и подростки.

О смерти Комягина стало известно 20 февраля. По предварительным данным, артист скончался после тренировки по боксу — предположительно, причиной стала остановка сердца. Ему было 39 лет.

Биография

Фото - © РИА Новости

Николай Комягин родился 31 января 1987 года в Новокузнецке Кемеровской области. В 2010 году переехал в Санкт-Петербург, где вскоре полностью посвятил себя творчеству. До начала музыкальной карьеры он преподавал мировую художественную культуру в школе, руководил образовательным центром при Музее искусства XX–XXI веков и выступал с лекциями как искусствовед.

О личной жизни артист предпочитал не распространяться — известно лишь, что он не был женат.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.