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На складе маркетплейса в Электростали произошло задымление

В подмосковной Электростали произошло задымление на территории логистического комплекса одного из крупных маркетплейсов. Проведена эвакуация работников, сообщает Telegram-канал MSK1.ru .

В пресс-службе компании, которой принадлежит объект, рассказали, что он продолжает функционировать. Его работу собираются восстановить в ближайшее время.

В логистическом комплексе в рамках установленных требований безопасности провели частичную эвакуацию.

На опубликованном видео десятки сотрудников логистического объекта шли по дороге. На улице было дождливо.

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