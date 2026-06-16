Сейчас в СИЗО: Шурыгину могут посадить на 6 лет за распространение порно

У блогера Дианы Шляниной (получившей широкую известность под девичьей фамилией Шурыгина) силовики провели обыск. Девушку могут привлечь по статье о распространении порнографии. Об этом в социальных сетях рассказал ее бывший возлюбленный, криптобизнесмен Святослав Гусев.

«Так глупо… 27 лет. Не зря про этот возраст слагают песни», — отметил Гусев.

Бывший парень Шурыгиной сделал пост про девушку со скриншотом карточки суда. В ней говорится, что блогер находится в СИЗО. Пара начала встречаться в 2024 году. Зимой 2025-го Шурыгина и Гусев объявили о планах о помолвке, но за неделю до церемонии расстались.

Девушку обвиняют по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Из-за характера дела решение о проведении следственных действий принималось следователем или дознавателем в экстренном порядке с последующим уведомлением судьи.

Шурыгиной грозит от 2 до 6 лет колонии.

Блогер стала известна всей стране в 2017 году после резонансных выпусков программы «Пусть говорят». Уроженка Ульяновска обвинила в изнасиловании на вечеринке 21-летнего Сергея Семенова.

Позже Диана вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. Однако в 2019 году супруги развелись.

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