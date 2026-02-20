Сердце не выдержало: умер солист Shortparis Николай Комягин*

Скончался солист группы Shortparis Николай Комягин*. Артисту стало плохо после тренировки по боксу, у него не выдержало сердце, сообщила телеведущая и журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

«Ему было 39 лет. Горько и больно. Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный», — написала она.

Собчак вспомнила, что Комягин* родом из Сибири, он смог покорить сначала Петербург, а затем и столицу. Артист по-настоящему любил русскую культуру и Родину, оставался в России, хотя здесь ему запретили давать концерты.

Журналистка призналась, что посещала выступления Комягина*.

«Мы делали вместе фестивальный проект „Заря. Онега“, потому что он, как и я, хотел продвигать все русское и не только в столицах. Наше интервью — одно из моих любимых», — отметила Собчак, выразив соболезнования родным и близким музыканта.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента на территории России.

