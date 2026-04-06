Парки Коломны подготовили программу ко Дню космонавтики

Мероприятия ко Дню космонавтики и спортивные активности пройдут в парках Коломны и Озер с 6 по 11 апреля. Для жителей подготовили мастер-классы, выставки, забеги и тренировки на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парки Коломны и Озер на этой неделе организуют серию культурных и спортивных мероприятий. Программу посвятили Дню космонавтики, который будут отмечать в течение всей недели.

Для любителей активного отдыха во вторник в сквере имени В. А. Зайцева в Коломне пройдет разминка и тренировка по общей физической подготовке. В парке «Сосновый бор» в Озерах во вторник и среду состоятся пробежки. В парке Мира в Коломне в четверг организуют коллективную тренировку, а в субботу — забег на 5 километров по размеченной трассе.

Ко Дню космонавтики подготовили специальную программу. В нее вошли интерактив «Космический понедельник», конкурс рисунков на асфальте «Млечный путь», выставка «Время первых», мастер-класс по созданию модели Солнечной системы и другие тематические мероприятия.

Активности пройдут в сквере имени В. А. Зайцева, парках «Сосновый бор», Мира и Запрудском парке в разные дни с 6 по 11 апреля. Вход свободный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.