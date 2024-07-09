Отара Кушанашвили поместили в одноместную палату онкоцентра имени Блохина

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Журналист, телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили переведен для лечения в столичный онкоцентр имени Блохина. Его разместили в одноместной палате, сообщает SHOT .

На сегодняшний день пациент ожидает проведения консилиума онкологов. Там врачи решат вопрос о проведении новой операции.

Сейчас шоумен продолжает принимать все необходимые препараты и сдавать анализы. Он находится в бодром расположении духа, а еще постоянно переписывается с друзьями и читает прессу.

В онкоцентре Блохина лечение Кушанашвили контролирует главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

20 июня Кушанашвили попал в больницу с острой болью в животе. У него выявили раковую опухоль. Шоумен уже перенес две операции и готовится к третьей.

Ранее стало известно, что деньги на лечение телеведущего собирали звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков.