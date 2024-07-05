Отара Кушанашвили переведут в онкоцентр им Блохина в Москве

Журналиста, телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили планируют перевести в московский онкоцентр имени Блохина. Там его лечение будет контролировать главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди, сообщает SHOT .

Деньги на лечение Кушанашвили собирали звезды российского шоу-бизнеса.

Сегодня медики с помощью капельниц поднимают уровень белка в крови телеведущего, чтобы подготовить его к операции. Данная процедура будет проводиться порядка 20 дней. Затем его переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина.

Племянница шоумена Луиза поблагодарила всех, кто помогал Кушанашвили после госпитализации. Она уточнила, что телеведущему активно помогали певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков. Последний дал на лечение большую сумму и нашел докторов. Еще она подтвердила, что лечением будет заниматься Стилиди.

20 июня Кушанашвили попал в больницу сострой болью в животе. У него выявили раковую опухоль. Шоумен уже пережил две операции и готовится к третей. Недавно он опубликовал первое фото из больницы.