Переживший две операции шоумен Отар Кушанашвили опубликовал первое фото

Журналист Отар Кушанашвили впервые после двух операций показал поклонникам, как выглядит, а еще в своем Telegram-канале попросил подписчиков беречь себя.

Фото телеведущего появилось в Telegram-канале РИА Новости. На опубликованном кадре шоумен улыбается, а рядом стоит капельница с двумя пакетами препарата. Кушанашвили смотрит прямо в кадр и одной из рук показывает жест с кулаком, которым обычно демонстрируют силу.

«Но вы все должны помнить, что я — из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих. А мне сейчас разрешили пить кефир», — с радостью сообщил журналист в Сети.

Ранее Отар Кушанашвили перенес две операции, и, как оказалось, это не последнее оперативное вмешательство в его организм. Телеведущему предстоит еще дважды оказаться на операционном столе из-за злокачественной опухоли кишечника.