Mash: у Отара Кушанашвили запланированы еще две операции

До этого у госпитализированного Кушанашвили диагностировали непроходимость, а после развился перитонит. Он уже перенес две операции.

Доктора регулярно ставят телеведущему капельницы. Это нужно для повышения иммунитета и сопротивляемости организма. Иначе он может не выдержать предстоящие операции.

Состояние Кушанашвили все еще не очень хорошее, но настрой у него боевой. В близком окружении шоумена отмечают, что он шутит, не унывает, ест смеси и пьет компот, а также уже может сам садиться, но быстро устает.

Ранее Кушанашвили попросил привезти в больницу ноутбук и планшет, так как хотел посмотреть матч Грузии против Испании в 1/8 Евро-2024. Как рассказал телеведущий, несмотря на рекомендации докторов, сильно переживал за грузинскую сборную.

Ему сейчас тяжело говорить, но он пишет сообщения сочувствующим поклонникам. Близкие навещают его в больнице каждый день.