Потерял речь: прооперированный Кушанашвили может общаться только взглядом
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Телеведущий Отар Кушанашвили после операции находится в отдельной палате, он периодически приходит в себя из медикаментозного сна, но общаться может только взглядом и жестами, сообщает SHOT.
Медики оценивают состояние знаменитого пациента как стабильное. Когда к нему вернется возможность разговаривать, не уточняется.
Кушанашвили попал в больницу с острой непроходимостью кишечника. После госпитализации его срочно прооперировали. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили в брюшной полости новообразование, они взяли образцы и направили на биопсию.
Предполагается, что опухоль злокачественная, но точно это будет установлено только после исследования.
22 июня Кушанашвили отметил свой 54-й день рождения в больнице. В праздничный для себя день он находился без сознания.