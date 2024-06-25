Потерял речь: прооперированный Кушанашвили может общаться только взглядом

Кушанашвили после операции пока не может разговаривать и общается жестами

Телеведущий Отар Кушанашвили после операции находится в отдельной палате, он периодически приходит в себя из медикаментозного сна, но общаться может только взглядом и жестами, сообщает SHOT .

Медики оценивают состояние знаменитого пациента как стабильное. Когда к нему вернется возможность разговаривать, не уточняется.

Кушанашвили попал в больницу с острой непроходимостью кишечника. После госпитализации его срочно прооперировали. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили в брюшной полости новообразование, они взяли образцы и направили на биопсию.

Предполагается, что опухоль злокачественная, но точно это будет установлено только после исследования.

22 июня Кушанашвили отметил свой 54-й день рождения в больнице. В праздничный для себя день он находился без сознания.