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Отар Кушанашвили в свой день рождения находится без сознания после операции

Телеведущий Отар Кушанашвили встречает свой 54-й день рождения в реанимации. Шоумен снова находится без сознания после того, как приходил в себя после проведенной операции, сообщает SHOT.

На данный момент Кушанашвили подключен к ИВЛ и получает различные препараты. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Шоумен на свой день рождения планировал поехать в Нижний Новгород на матч футбольной медиалиги, поскольку является амбассадором команды «Родина медиа» и посещает все игры клуба.

Медики по-прежнему не дают каких-либо прогнозов по выписке телеведущего из медучреждения.

На этой неделе Кушанашвили экстренно госпитализировали с жалобами на сильные боли в животе. Ведущий сам обратился к медикам.

Врачи диагностировали шоумену острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию. Во время нее хирурги нашли у Кушанашвили опухоль брюшной полости. Предварительно, она злокачественная. Результаты биопсии будут готовы через неделю.