Отар Кушанашвили госпитализирован в Подмосковье с циррозом печени

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию в подмосковском Красногорске с предварительным диагнозом «цирроз печени». Об этом сообщает Baza .

Ранее 53-летний шоумен пожаловался на сильные боли в области живота и сердца. Сегодня утром ему вызвали скорую и госпитализировали в реанимацию.

Предварительный диагноз: цирроз печени, напряженный асцит и двусторонний гидроторакс. Кушанашвили требуется срочная операция.

В ноябре Кушанашвили уже попадал в больницу — его госпитализировали прямо из ресторана, где он отдыхал с друзьями.