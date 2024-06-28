Mash: у Отара Кушанашвили развилось смертельно опасное воспаление

У госпитализированного ведущего и шоумена Отара Кушанашвили развился перитонит. Это смертельно опасное воспаление, которое может привести к нарушению функций внутренних органов. Об этом сообщает Mash .

Телеведущего уже дважды прооперировали. Сначала врачи чистили ему организм, а затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника. Впереди еще одно хирургическое вмешательство — удаление злокачественной опухоли из кишечника

В настоящий момент Кушанашвили находится в реанимации на ИВЛ. Приходит в себя, но говорить не может. Движениями и глазами успокаивает близких, иронизирует над состоянием и просится домой.

Как выяснилось, артист не следил за своим здоровьем и долго игнорировал врачей. Как только Кушанашвили восстановится, его переведут в столичный онкоцентр.

Кушанашвили ранее попал в больницу с острой непроходимостью кишечника. После госпитализации его срочно прооперировали. 22 июня ведущий отметил свой 54-й день рождения в больнице.

Ранее РИАМО рассказало, что именно произошло со знаменитым шоуменом Отаром Кушанашвили и в каком состоянии он сейчас.