Рак, цирроз или непроходимость? Чем болен Отар Кушанашвили

В материале РИАМО рассказываем, что произошло с шоуменом Отаром Кушанашвили и в каком состоянии он сейчас.

Известный журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили свой 54-й день рождения встретил в реанимации – с острой болью его экстренно госпитализировали 20 июня. В настоящий момент известно, что журналиста прооперировали и что он не может говорить. Чем болен Кушанашвили, есть ли у него рак и какие прогнозы делают врачи?

Острый язык и 27 судебных процессов: кто такой Отар Кушанашвили

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Журналистом уроженец Кутаиси Отар Кушанашвили решил стать еще в школе и целенаправленно шел к своей мечте. В интервью он признавался: «Я не думаю, что у меня есть намек на божью искру в любой другой сфере». Он получил среднее образование и поступил на факультет журналистики Тбилисского университета. После отчисления уехал в Москву, где и строил карьеру журналиста, начав с мытья полов на Павелецком вокзале.

В итоге в начале 1993 года Отар стал штатным корреспондентом газеты «Новый взгляд» и сделал интервью с 300 деятелями отечественного шоу-бизнеса. Кушанашвили смог найти свой стиль, задавая провокационные вопросы, вызывая звезд на эмоции, не стесняясь в выражениях, и благодаря такому подходу стал одним из символов эпохи. Отар заметно выделялся среди множества похожих друг на друга журналистов и этим привлекал внимание.

Он стал заметной фигурой – был ведущим развлекательных музыкальных передач «Партийная зона» и «Обоzzz-шоу» на канале «ТВ-6», программ «Большой куш» на СТС и «На бульваре» ДТВ, вел программу «Акулы пера», в которой и запомнился больше всего, является лауреатом премий «Овация», «Звезда», «Знак качества».

Отар Кушанашвили – журналист с острым языком и неукротимым нравом. Он прошел через 27 судебных процессов и извинился только однажды перед Аллой Пугачевой. В конце 90-х за свои высказывания Отар был жестоко избит, а в 2004 обратил на себя внимание всего мира, выбежав на поле во время футбольного матча сборных России и Португалии и протестуя против удаления нашего вратаря. В ноябре 2021 года Отар бился в ринге с Никитой Джигурдой, в котором проиграл. С 2020 года Кушанашвили ведет свой YouTube-канал «Каково?!», где обсуждает новости, а также события из жизни звезд и спортивного мира.

Известно, что Отар был официально женат лишь однажды на Марии Якимовой, а вот детей у него девять (сыновья – Георгий, Николос, Федор, Даниил, Мамука, Роман, дочери – Дарико, Алина и Элина) от разных женщин, в том числе и от законной супруги.

Какие болезни были у Отара Кушанашвили

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В ноябре 2023 года Отару Кушанашвили стало плохо в ресторане в Москве. Его госпитализировали с жалобами на боли в сердце. Телеграм-каналы сообщали, что у шоумена инфаркт. На следующий день сам Кушанашвили сообщил, что он «полон сил и огня» и опубликовал видео в своем телеграм-канале, где выглядел вполне бодро. Врачи подтвердили сердечный приступ, причиной которого могли стать усталость и стресс.

Что произошло с Кушанашвили 20 июня 2024 года

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20 июня 2024 года Отара госпитализировали в больницу Красногорска. За несколько дней до этого шоумен жаловался на боли в животе и сердце. 20 июня Отар сам поехал в больницу, где ему поставили предварительный диагноз «цирроз печени» и госпитализировали.

По другой информации, врачи диагностировали острую непроходимость кишечника, панкреатит и проблемы с сердцем из-за перенесенного приступа. Кроме того, у журналиста взяли биопсию и подозревают злокачественное образование в брюшной полости.

После госпитализации Отар Кушинашвили попал в реанимацию, ему требовалась срочная операция.

«Ему надо сначала провести необходимые мероприятия, а потом уже будет диагностика и скажут конкретный диагноз. Пока конкретного диагноза врачи не говорят. Все, что есть, это предварительно», — рассказал помощник.

Рак, цирроз или непроходимость – какой диагноз у Отара Кушанашвили

Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори

В тот же день Отара прооперировали. При этом диагноз «цирроз печени» так и не подтвердился.

«Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее. Пока это все, что могу сказать вам», – написал его продюсер Ладненко.

Сейчас после операции Отар Кушанашвили не может говорить. В СМИ сообщают, что шоумен начал выходить из медикаментозного сна, но общается только взглядом и жестами. Его состояние оценивается как стабильное, но тяжелое.

Экстренная операция потребовалась Отару Кушанашвили из-за острой непроходимости кишечника. Во время этой операции врачи обнаружили опухоль в брюшной полости. Медики взяли биопсию, результаты которой пока неизвестны. Поэтому у журналиста подозревали рак.

28 июня в телеграмм-канале Mash появилась информация о том, что у Отара Кушанашвили развился перитонит — смертельно опасное воспаление, которое может привести к нарушению функций органов. Журналист перенес две операции. Сначала экстренную при госпитализации, а затем, по данным канала, у шоумена вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника.

Кушанашвили ожидает еще она операция. Он по-прежнему находится на ИВЛ в реанимации. Третье вмешательство предполагает удаление злокачественной опухоли из кишечника. Пока о переводе в онкологический центр говорить рано, шоумену еще предстоит восстановиться.