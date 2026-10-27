Память нас обманывает: почему еда из детства кажется вкуснее

Любимые сладости, бабушкины пирожки и другие блюда из детства во взрослом возрасте нередко разочаровывают своим вкусом. Причина может заключаться не в изменившемся рецепте, а в особенностях памяти. Об этом РИАМО рассказала психолог в подходе АСТ (терапия принятия и ответственности), член АКПН Александра Граждан.

«Вкус живет не только на языке. Нам кажется, что мы чувствуем его ртом, но на самом деле мозг собирает вкус из множества ощущений сразу: запаха, внешнего вида, обстановки, настроения людей вокруг. Все это складывается в одно цельное переживание», — объяснила Граждан.

Она отметила, что воспоминания о любимой еде часто связаны не столько с самим блюдом, сколько с атмосферой детства: семейными праздниками, летними каникулами и ощущением заботы. Поэтому даже точно такой же пирожок, съеденный на бегу или с телефоном в руке, может показаться совсем другим.

«Память не хранит события как видеозапись. Каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы немного пересобираем это воспоминание заново. И со временем оно часто становится теплее и лучше, чем было на самом деле. Неприятные детали забываются, а приятные остаются. Так что пирожок из прошлого постепенно превращается в идеальный пирожок, даже если он не был таковым на самом деле», — рассказала специалист.

Кроме того, дети иначе воспринимают вкусы: сильнее тянутся к сладкому и острее чувствуют горечь. С возрастом чувствительность меняется, поэтому любимая в детстве конфета может показаться взрослому человеку слишком сладкой.

Почему взрослым сложнее получать удовольствие от еды

«Взрослый человек часто ест под целый хор внутренних голосов: „Это вредно“, „Я опять сорвалась“, „С понедельника начну заново“. И здесь могут быть и вина, и какой-то контроль, и правила. Очень сложно почувствовать вкус, когда в голове идет такое совещание. Удовольствие от еды тускнеет не потому, что еда стала хуже, а потому, что между нами и едой встали тревога и запреты», — отметила Граждан.

Чтобы вернуть часть прежних ощущений, нужно есть без отвлекающих факторов, обращать внимание на запах, температуру и текстуру блюд. Также можно приготовить любимую еду из детства и разделить ее с близкими, не пытаясь в точности воспроизвести прежний вкус.

«Часто оказывается, что вкус никуда не делся, просто мы очень давно не давали себе возможности его почувствовать», — заключила специалист.

Добрый семейный праздник — День бабушек и дедушек — отмечают 28 октября в России и более чем в 30 странах мира. Он был учрежден в 2009 году по решению общественных организаций и цветочных компаний, которые решили продолжить традицию чествования старшего поколения.

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