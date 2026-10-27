Жители Подмосковья подают заявки на премию «Безграничные возможности»

Организаторы регионального этапа Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности» получили первые заявки от жителей и организаций Подмосковья. Прием продлится до 30 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Конкурс представляет достижения людей, преодолевающих барьеры, и практики, которые помогают людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества. Участие бесплатное.

«Уже первые жители подали свои проекты на конкурс «Безграничные возможности», и я уверен, что это только первые истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В 2026–2027 годах конкурс объединит 12 номинаций по двум направлениям. «Люди без границ» посвящены личным достижениям: профессиональному и жизненному развитию, предпринимательству, социальным проектам, семейной поддержке, журналистике и просвещению, путешествиям и доступному туризму. Участники также могут рассказать о мечте, исполнение которой изменит жизнь и вдохновит других.

Направление «Норма жизни» охватывает проекты организаций, команд и территорий: трудоустройство и профессиональное развитие людей с инвалидностью, доступность культуры и образования, цифровые и инженерные решения, проекты с участием животных, региональные и муниципальные практики. Отдельная номинация «Территория равных возможностей» отмечает территориальные практики с конкретными результатами для жителей.

Участвовать могут люди с инвалидностью, семьи, предприниматели, общественные организации, учреждения, команды и органы местного самоуправления. Заявки оценят эксперты в образовании, спорте, культуре, деятельности общественных организаций и реабилитации. Не менее половины экспертов составят люди с инвалидностью.

Прием заявок идет с 9 октября по 30 ноября 2026 года на сайте безграничные-возможности.рф. Можно приложить текст, фото и видео. Региональная оценка пройдет 1–20 декабря, экспертный отбор — с 10 января по 10 февраля 2027 года. Финал и награждение состоятся 21–23 апреля 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.