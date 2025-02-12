Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище после церемонии прощания, которая прошла в храме святителя Николая на Трех Горах, сообщает ТАСС .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудники бюро ритуальных услуг устанавливают крест и украшают могилу цветами, которые на церемонии прощания принесли родственники, близкие и коллеги Стриженова.

Рядом с могилой стоит сын актера Александр, который пошел по стопам отца и связал свою жизнь с кинематографом. Его утешает супруга — телеведущая Екатерина Стриженова.

Легендарный актер ушел из жизни в 95 лет. Зрителям он запомнился своими ролями в фильмах «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый», «Белые ночи» и так далее. Одна из самых знаменитых работ — фильм «Звезда пленительного счастья».

Проводить Стриженова в последний путь пришли ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале Елена Малышева, актриса Лариса Лужина и другие. Президент России Владимир Путин прислал траурный венок с триколором на церемонию прощания с народным артистом СССР.