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Лариса Лужина об Олеге Стриженове: он никого не боялся

85-летняя актриса Лариса Лужина приехала на прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Она назвала покойного самодостаточным человеком, который никого не боялся, сообщает газета « Жизнь ».

Лужина посетила церемонию отпевания актера. Она рассказала о самых ярких чертах характера Олега Александровича.

Лариса Анатольевна отметила, что Стриженов был «талантливым и необычным артистом». По ее словам, актер отличался своей индивидуальностью и чувством собственного достоинства.

«Никого не боялся и был самодостаточным человеком», — сказала Лужина.

12 февраля в столичном храме Святителя Николая на Трех Горах прошла церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым, который скончался 9 февраля 2025 года.

На церемонии побывали Леонид Якубович, Елена Малышева, сын актера Александр Стриженов вместе с супругой Екатериной. Гроб с телом Олега Александровича вынесли из храма под гром аплодисментов.