Елена Малышева приехала на прощание с Олегом Стриженовым

Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале, врач, профессор, доктор медицинских наук и общественный деятель Елена Малышева приехала на церемонию прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым, передает корреспондент РИАМО.

Малышева, облаченная во все черное, держала в руках церковную свечу во время отпевания в храме. Телеведущая общалась с друзьями и коллегами актера.

Президент России Владимир Путин также почтил память знаменитого артиста. Глава государства прислал траурный венок с триколором на церемонию прощания.

Олег Стриженов ушел из жизни в больнице 9 февраля 2025 года. Ему было 95 лет. По некоторым данным, 7 февраля он был госпитализирован с подозрением на инсульт.

Его карьера на большом экране началась еще в 1970-х годах, и с тех пор он успел сняться во множестве фильмов, став любимцем зрителей. Каждая его роль — это отдельный актерский шедевр, способный заинтересовать и поразить зрителя. Одна из самых знаменитых работ — фильм «Звезда пленительного счастья».