Нурлан Сабуров отказывался оформлять гражданство РФ, опасаясь санкций

Юморист неоднократно критиковал не только действия российских политиков и военнослужащих, но и отечественных релокантов в Казахстане. При этом в 2024 году на концертах в России Сабуров заработал свыше 50 млн рублей, а его имущество в стране оценивается в более чем 60 млн рублей.

Кроме того, Сабуров контактировал с объявленным в международный розыск белорусским юмористом Вячеславом Комиссаренко и украинским комиком Дмитрием Романовым, который работал в польском штабе вербовки наемников для ВСУ.

В пятницу стендап-комика задержали в аэропорту Внуково и запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной запрета на въезд Сабурова в страну стала не только критика СВО, но и нарушения закона в сфере миграции и налогов. По словам артиста, у него нет денег на обратный билет.

Ранее появились кадры задержания комика в московском аэропорту. На видео звезда стендапа выглядит растерянным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.