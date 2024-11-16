Названы дата и место прощания с артисткой Светланой Светличной

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Союз кинематографистов: прощание со Светличной пройдет в Москве 20 ноября

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной будет 20 ноября. Ее похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с сыном и мужем, рассказали РИА Новости в Союзе Кинематографистов.

Прощание будет проходить в Белом зале Дома кино в столице.

Светличная умерла 16 ноября. По предварительным данным, к гибели привела сердечно-сосудистая недостаточность, которая появилась из-за рака ротоглотки.

27 августа 84-летнюю Светличную признали неизлечимо больной. У нее болела голова, горло и уши.

В первой половине августа у Светличной нашли трехсантиметровое новообразование. Однако артистка отказалась лечить онкологию.