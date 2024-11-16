Неизлечимо больная актриса Светлана Светличная скончалась в 84 года
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В августе 2024 года Светлана Светличная из-за тяжелой болезни получила паллиативный статус, а 16 ноября — скончалась, пишет Mash.
Предварительно сообщается, что причиной смерти Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. Актриса летом согласилась на присвоение паллиативного статуса, но от самого лечения отказалась.
У Светличной обнаружили опухоль в лобной доли мозга. В связи с болезнью Альцгеймера у нее возникли проблемы с памятью, речью и мышлением.
Где и когда похоронят Светлану Светличную, пока не сообщается. Эта информация появится позднее.
Ранее сообщалось, что 84-летняя актриса летом уже не могла передвигаться самостоятельно из-за болезни. Светличная постоянно жаловалась на жуткую головную боль и нуждалась в уходе.