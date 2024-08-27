Mash: 84-летнюю актрису Светличную признали неизлечимо больной

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной. Актриса согласилась на то, чтобы ей присвоили паллиативный статус, сообщает Mash .

84-летняя артистка находится в состоянии средней тяжести в больнице. Звезда жалуется на постоянные боли в голове, также у нее болят уши и горло.

Без посторонней помощи Светличная передвигаться не может. Из-за своего состояния она дала согласие на оформление паллиатива.

Актрисе будут проводить только симптоматическую терапию. Она направлена на поддержание активности, снятие и купирование боли. Кроме того, со Светличной до конца ее дней будут работать психологи.

Светлана Светличная снималась в таких известных кинопроектах, как «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Застава Ильича». Ранее у актрисы была выявлена онкология, но она отказалась ее лечить.