Светличная категорически отказалась лечить обнаруженный у нее рак

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная категорически отказывается от лечения выявленной у нее онкологии, медики обнаружили у нее трехсантиметровое новообразование, сообщает Telegram-канал Mash .

Биопсия 84-летней Светличной показала, что болезнь протекает со злокачественными признаками. При этом сама актриса отказывается от лечения.

Медики приняли решение отказаться от оперативного вмешательства в организм знаменитой пациентки, но лекарственную терапию все равно назначат.

Известно, что злокачественное новообразование влияет на зрение и слух актрисы, из-за него же она испытывает сильные головные боли, а также опухоль в головном мозге могла стать причиной ее госпитализации в психиатрическую больницу.

Первые сообщения о том, что у Светличной может быть онкологическое заболевание, появились в июле 2024 года. При осмотре у нее нашли болезненное новообразование.