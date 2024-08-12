Светличная категорически отказалась лечить обнаруженный у нее рак
Фото - © Андрей Дегтярёв / Фотобанк Лори
Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная категорически отказывается от лечения выявленной у нее онкологии, медики обнаружили у нее трехсантиметровое новообразование, сообщает Telegram-канал Mash.
Биопсия 84-летней Светличной показала, что болезнь протекает со злокачественными признаками. При этом сама актриса отказывается от лечения.
Медики приняли решение отказаться от оперативного вмешательства в организм знаменитой пациентки, но лекарственную терапию все равно назначат.
Известно, что злокачественное новообразование влияет на зрение и слух актрисы, из-за него же она испытывает сильные головные боли, а также опухоль в головном мозге могла стать причиной ее госпитализации в психиатрическую больницу.
Первые сообщения о том, что у Светличной может быть онкологическое заболевание, появились в июле 2024 года. При осмотре у нее нашли болезненное новообразование.