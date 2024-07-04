Mash: у актрисы Светланы Светличной заподозрили онкологию

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У 84-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной заподозрили онкологию. Медики обнаружили у актрисы болезненное новообразование под нижней челюстью, сообщает Mash.

Последний месяц Светличная жаловалась на ноющую боль в левом ухе. Артистку положили на обследование, во время которого на шее нашли трехсантиметровую опухоль.

Сейчас актрису направили к онкологу. Медик назначит Светличной гистологию и подберет план лечения. Не исключено, что артистке понадобится операция.

В марте этого года Светлане Светличной уже диагностировали острый инфаркт миокарда.