Море цветов: в Москве похоронили режиссера и актера Юрия Мороза

На Ваганьковском кладбище в столице похоронили режиссера и актера Юрия Мороза, передает корреспондент РИАМО.

В среду прошла церемония прощания с режиссером. Ее посетила семья артиста: супруга Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз. Кроме того, с кинематографистом пришли попрощаться народный артист России Евгений Герасимов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актер Павел Деревянко и другие.

На могиле режиссера множество цветов: красные, белые, фиолетовые, желтые, розовые букеты и венки. А среди цветов стоит фотография Мороза на черном фоне.

68-летний режиссер и актер Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года после борьбы с онкозаболеванием. Как отметили близкие к семье источники, рак у него диагностировали примерно 1,5 года назад, онкология развивалась стремительно.

Мороз сыграл роли в фильмах «Юность Петра», «Принцесса цирка», «Мэри Поппинс, до свидания», «Лермонтов», «Каменская» и других. Как режиссер он снял сериал «Каменская», фильмы «Пелагия и белый бульдог», «Черный квадрат», «Братья Карамазовы» и т. д. Также Мороз был сценаристом и продюсером.