«Все самое страшное уже случилось»: Исакова выступила с речью на прощании с Морозом

В Москве в среду попрощались с режиссером и актером Юрием Морозом. Его супруга Виктория Исакова выступила на траурной церемонии с трогательной речью, пряча заплаканное лицо за темными очками, сообщает Woman.ru .

Мороз и Исакова прожили вместе 20 лет. Вдова одной из первых прибыла на церемонию прощания с режиссером. Увидев знакомых, она старалась улыбаться. Виктория даже горько пошутила: «Какой повод у нас хороший встретиться».

Актриса поблагодарила всех пришедших за поддержку. Она призвала не лить слезы и «не устраивать истерики». Звезда отметила, что прощаться с Юрием Павловичем нужно «легко и светло», так как он сам жил по такому принципу.

«Все самое страшное уже случилось», — сказала Виктория собравшимся.

На церемонию прощания, которая прошла в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1, также прибыли народный артист России Евгений Герасимов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актер Павел Деревянко и т. д.

Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года в возрасте 68 лет. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы.