Исакова, Эрнст и Деревянко: кто приехал проводить Мороза в последний путь

Исакова и Эрнст приехали на церемонию прощания с Морозом

В столице проходит церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом, на нее приехала вдова усопшего — актриса Виктория Исакова, передает корреспондент РИАМО.

Церемонию организовали в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1. Приезжают родные, друзья и поклонники режиссера, чтобы проводить его в последний путь.

У здания заметили Викторию Исакову. Она стала второй женой Мороза спустя 3 года после кончины первой супруги. В браке пара прожила более 20 лет, у них родились 2 дочки, но одна из них умерла в возрасте 3 месяцев. Многие подошли к вдове, чтобы выразить соболезнования и обнять.

Кроме того, на траурную церемонию прибыли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актер Павел Деревянко.

68-летний Мороз скончался 14 июля после борьбы с раком поджелудочной железы. Онкозаболевание у режиссера диагностировали примерно 1,5 года назад, оно развивалось стремительно.