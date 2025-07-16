сегодня в 10:04

В Москве началась церемония прощания с Морозом

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в столице началась церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом, передает корреспондент РИАМО.

Проводить в последний путь режиссера собрались его родные, коллеги и поклонники. Принесенные ими цветы и венки разместили у гроба с телом мастера кинематографа.

После завершения прощания Мороза священники проведут службу и режиссера похоронят на Ваганьковском кладбище.

68-летний Мороз скончался 14 июля 2025 года после борьбы с онкозаболеванием. Как отметили близкие к семье источники, рак у режиссера диагностировали примерно 1,5 года назад, он развивался стремительно.