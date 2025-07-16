Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
В Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в столице состоялась церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом.
Проводить в последний путь режиссера собрались его родные, коллеги и поклонники. Принесенные ими цветы и венки разместили у гроба с телом мастера кинематографа.
После завершения прощания Мороза священники проведут службу и режиссера похоронят на Ваганьковском кладбище.
68-летний Мороз скончался 14 июля 2025 года после борьбы с онкозаболеванием. Как отметили близкие к семье источники, рак у режиссера диагностировали примерно 1,5 года назад, он развивался стремительно.
Фото - © Константин Эрнст на церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Евгений Герасимов посетил церемонию прощания со своим коллегой Юрием Морозом./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Павел Деревянко на церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Игорь Толстунов на церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © На церемонию прощания с режиссером и актером Юрием Морозом пришел музыкальный продюсер, бизнесмен Михаил Топалов./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Люди на церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом.
Фото - © Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом.
Фото - © Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом.