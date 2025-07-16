Герасимов рассказал о последнем воспоминании, связанном с Морозом

Актер, режиссер, народный артист России Евгений Герасимов посетил церемонию прощания со своим коллегой Юрием Морозом. Он рассказал об их знакомстве и о последнем воспоминании, связанном с кинематографистом, передает корреспондент РИАМО.

Герасимов отметил, что его становление с Морозом происходило в одно время. Он вспоминает коллегу как тактичного, талантливого и удивительно тонкого человека.

Режиссер отметил теплые отношения Юрия Мороза с покойной супругой Мариной Левтовой. Он подчеркнул, что у пары выросла замечательная дочь — актриса Дарья Мороз. Герасимов рассказал и о последнем воспоминании, связанном с Морозом.

«Буквально день-два назад мой помощник по Театру сатиры с ним разговаривал. Они как раз давно друг друга хорошо знали. Они вспоминали о наших общих ситуациях, с которыми мы с Юрой были связаны, и о том, что ему вроде бы как хотелось попробовать себя в театре», — рассказал режиссер.

Он планировал прийти к Герасимову и поговорить об этом, но не успел. Режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года после борьбы с онкозаболеванием. Как отметили близкие к семье источники, рак у него диагностировали примерно 1,5 года назад, онкология развивалась стремительно.

При этом Герасимов отмечает, что Мороз прожил яркую жизнь. Не было ни одного «грязного» момента, никаких интриг, в которых был бы замешан этот человек. Из работ Мороза Герасимов не смог выделить ни одну, он призвал посмотреть каждую из них.