Яблоки и цветы: появились фото могилы лидера Shortparis Комягина
Фото - © Екатерина Волкова/РИА Новости
Во вторник фанаты музыкальной группы Shortparis прощались с лидером коллектива Николаем Комягиным. Его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Могила, фото которой появилось в распоряжении РИАМО, оказалась усыпана цветами.
На кадрах видно множество гвоздик, роз, хризантем и других цветов. Они полностью застилают могилу умершего Комягина. Над ними возвышается крест с табличкой и фотография артиста.
Среди цветов лежит множество яблок. Вокруг могилы скопилось большое количество людей, пришедших проститься с музыкантом.
О смерти 39-летнего Николая Комягина стало известно 20 февраля. Он скончался после тренировки по боксу.
Ранее появилось видео с похорон. На кадры попал момент погружения гроба в могилу.
