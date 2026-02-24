Яблоки и цветы: появились фото могилы лидера Shortparis Комягина

сегодня в 15:18

Во вторник фанаты музыкальной группы Shortparis прощались с лидером коллектива Николаем Комягиным. Его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Могила, фото которой появилось в распоряжении РИАМО, оказалась усыпана цветами.

На кадрах видно множество гвоздик, роз, хризантем и других цветов. Они полностью застилают могилу умершего Комягина. Над ними возвышается крест с табличкой и фотография артиста.

Среди цветов лежит множество яблок. Вокруг могилы скопилось большое количество людей, пришедших проститься с музыкантом.

О смерти 39-летнего Николая Комягина стало известно 20 февраля. Он скончался после тренировки по боксу.

Ранее появилось видео с похорон. На кадры попал момент погружения гроба в могилу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.