Гроб опустили в могилу: видео с похорон солиста Shortparis Комягина в Петербурге

24 февраля поклонники музыкальной группы Shortparis прощались с фронтменом коллектива Николаем Комягиным. Солиста группы похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге под плач и аплодисменты фанатов. Момент погружения гроба в могилу попал на видео, которое есть в распоряжении РИАМО.

На опубликованных кадрах видно, как сотни поклонников вместе с родственниками, друзьями и близкими Комягина стояли вокруг места будущего захоронения знаменитости. В момент, когда четверо сотрудников кладбища опускали гроб с телом Комягина в могилу, люди начали аплодировать, а некоторые из них рыдать.

«Спасибо», — кто-то крикнул из толпы, поблагодарив музыканта за творчество.

Николая Комягина похоронили на центральной киевской дорожке на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее одна из фанаток Комягина рассказала, что почувствовала в момент, когда в Сети стали распространяться новости о внезапной смерти кумира. По ее словам, девушка испытала сильную тоску.

О смерти Комягина стало известно 20 февраля. 39-летний солист Shortparis скончался после тренировки по боксу. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.