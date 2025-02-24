Галустян про санкции ЕС: нас рать

Актер, телеведущий и комик Михаил Галустян во время беседы с РБК заявил, что введенные против него санкции со стороны Евросоюза оказались полной неожиданностью.

Юморист считает, что политикам ЕС уже «нечем крыть», раз они начали вводить ограничения и устраивать гонения на артистов, представителей культуры и сатириков из России.

«Нас много, нас рать», — пошутил Галустин.

Комик отметил, что «закрыть всех» у ЕС не получится. Вместо этого Евросоюзу необходимо заботиться о своих жителях. Галустян сказал, что еще обязательно увидится с ними.

В рамках 16-го пакета санкций Евросоюза, ограничения были введены в том числе и против комика. Галустян оказался в одном списке с телеведущей Юлией Барановской, сенатором Сергеем Карякиным, олимпийским чемпионом Никитой Нагорным и другими российскими деятелями.