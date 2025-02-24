Галустян, Барановская, Карякин: Евросоюз ввел новые санкции

Михаил Галустян и Юлия Барановская попали под новые санкции Евросоюза

Евросоюз ввел 16-й пакет санкций в отношении России и ее граждан. В этот раз в список вошли 35 юридических и 48 физических лиц, в том числе известный юморист Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская, сообщает ТАСС .

Ограничительные меры также введены против сенатора и шахматиста Сергея Карякина, олимпийского чемпиона Никиты Нагорного.

Под рестрикциями оказались председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, глава ОАК Вадим Бадеха, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, президент ЮГК Константин Струков, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и многие другие.

Под санкции попал и создатель известной снайперской винтовки, главный конструктор Бюро интегрированных систем Владислав Лобаев, гендиректор станкостроительного холдинга «Стан» Борис Богатырев, глава НПО «Орион» Вадим Старцев и гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Также 16-пакет санкций пополнился Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и криптовалютной биржей Garantex.