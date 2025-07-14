Евгений Герасимов рассказал, в чем главное наследие Александра Митты

Митта ушел из жизни минувшей ночью в одном из хосписов на 93-м году жизни. Он скончался после продолжительной борьбы с раком почки.

«Да, грустно, но жизнь есть жизнь — ушел из жизни Александр Наумович Митта. Мы дружили. Мы дружили и потом много раз встречались. Я благодарен судьбе, что она связала меня с ним тогда, когда я был еще студентом. Он пригласил меня сниматься в замечательной картине „Точка, точка, запятая…“ Пусть роль была не очень большая, но, тем не менее, запоминающаяся — пионервожатый. Играли вместе с Юрием Никулиным. Были очень интересные съемки этой картины», — сказал Герасимов.

Он добавил, что любая картина Митты — это маленький шедевр, начиная от «Звонят, откройте дверь».

«Замечательная картина. Ну, и, конечно, все мы знаем и помним его фильм „Экипаж“ и многие-многие другие. Я думаю, что все его работы будут интересны для разной аудитории. Поэтому все это — наследие Александра Наумовича. И все его картины, и все его ученики, и артисты, которые с ним работали, снимались. Потому что он был по-настоящему актерским режиссером — он умел точно работать с артистами. Ну, и как постановщик тоже. Его „Экипаж“ об этом говорит», — отметил народный артист.