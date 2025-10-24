Елена Борщева отреагировала на смерть КВНщика Павла Козмопулоса

Борщева об умершем Козмопулосе: после операции Павел потерял слух, но не сдался

Ранее стало известно, что на 45-м году жизни скончался юморист и актер из «Самого лучшего фильма» Павел Козмопулос. Причиной смерти артиста стал рак. Козмопулос мужественно сражался с болезнью, не теряя позитива и чувства юмора.

«Не стало нашего „кучерявого“ из „Сборной Пятигорска“… Паша всегда считался нашим самым лучшим актером, мы все были заложниками своих образов, а он был мастером перевоплощений», — написала Борщева в личном блоге.

Она подчеркнула, что в 2008 году у Павла обнаружили опухоль головного мозга. После операции юморист потерял слух, но при этом не сдался, продолжив бороться с онкологией. Через год после заболевания Козмопулос встретился с Еленой, которая стала его супругой. Вместе с 11-летней дочерью Павел и Елена жили в Ставрополе. Он очень любил свою дочку.

«Пашка, мне очень будет тебя не хватать. Твоей искренности, тепла, иронии, поддержки… Земля пухом, Царствия Небесного, сил близким…» — заключила экс-КВНщица.

