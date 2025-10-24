Умер КВНщик из «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос

Актер «Самого лучшего фильма» и член команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос умер в 44 года. Причиной смерти стал рак, сообщает SHOT .

Козмопулоса не стало в больнице Минеральных Вод. В 29 лет артист стал терять слухи и зрение. После многочисленных обследований выяснилось, что у него опухоль головного мозга.

Врачи провели несколько операций. Слух вернуть не получилось, но частично восстановилось зрение. Однако усилия докторов не смогли спасти жизнь юмористу.

Козмопулос мужественно сражался с болезнью и не терял позитива и чувства юмора. В социальных сетях он писал, что не иметь зрения, слуха, рук и ног — это не трагедия. По его словам, трагедия, когда у человека нет мозгов. У артиста осталась дочь Валерия.

