Егор Крид поднял цены на концерты после «голого» выступления в «Лужниках»

Гонорар Егора Крида (Булаткина) за концерты заметно увеличился на фоне скандала с его новым шоу, где выступают полураздетые танцовщицы, сообщает SHOT .

В 2024 году за появление на частных мероприятиях певец брал около 10 млн рублей. Сейчас артист выступает за 12 млн рублей.

Цены на выступления Крида заметно выросли после скандала с откровенными танцами на его сольном концерте в столичном спорткомплексе «Лужники». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина даже обратилась в СК и Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку.

Кроме того, организаторам придется потратиться на райдер Крида. Так, певец требует перевозить его с командой только на Mercedes-Maybach S-Класс или Merсedes V-Класс Lux не старше трех лет. Внутри должны быть Bluetooth-колонка JBL и ортопедические подушки.

Кроме того, в райдер входит отдых в президентском люксе пятизвездочного отеля с широкими кроватями и шторами black-out. Если таких нет, то окна нужно заклеивать черной тканью или пластиком. В ванной комнате должны лежать только шампуни бренда Крида.

Также певец требует личного кальянщика с двумя кальянами и охранника, который должен круглосуточно дежурить у номера.

Ранее Егор Крид был признан заслуженным артистом Республики Башкортостан. Также он дал концерт в Уфе, который посетили 10 тыс. человек.

