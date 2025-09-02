Мизулина обратилась в СК и Генпрокуратуру после «голого» выступления Егора Крида

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку после «голого» выступления известного рэп-исполнителя Егора Крида в столичном спорткомплексе «Лужники».

Ранее стало известно, что на концерте певца в московских «Лужниках» полуголая танцовщица исполняла откровенные танцы, а затем рэпер ее страстно поцеловал. Выступление артиста вызвало бурную критику фанатов.

«Тысячи писем в последние дни в связи с „голой вечеринкой“ на сцене „Лужников“ на концерте скамера Егора Крида. Многие из писем — от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и увидели на сцене развратные действия», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что во время продажи билетов на концерт была установлена возрастная маркировка 12+. Родители подростков были шокированы тем, что их детям пришлось пережить после увиденного на сцене. Общество требует принятия мер со стороны государства.

Мизулина добавила, что во время проведения СВО и реализации указа президента РФ Владимира Путина о сохранении и укреплении традиционных ценностей подобное поведение на одной из главных концертных площадок страны недопустимо.