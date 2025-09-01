Страстные танцы и поцелуи: выходка Крида на концерте шокировала фанатов — видео

На концерте певца Егора Крида (Булаткина) в московских «Лужниках» танцовщица исполняла откровенные танцы, а потом рэпер ее страстно поцеловал. Выступление артиста вызвало бурную критику фанатов, поскольку на мероприятии было возрастное ограничение «12+», сообщает MSK1 .

В одном из номеров к Криду в нижнем белье вышла девушка, села на него и начала танцевать. Затем артист начал страстно с ней целоваться.

В социальных сетях отмечают, что в TikTok девочки младше 14 лет и немного постарше задавали вопросы, нужно ли письменное разрешение от родителей на посещение мероприятия. Инцидент, когда Крид поцеловался с танцовщицей на сцене, назвали «трешем».

Впрочем, были и те, кто поддержал кумира. Некоторые фанаты считают, что ответственность несут родители. Об этом рассказывали во время продажи билетов.

На опубликованной записи девушка сидит на Криде и они страстно целуются. Артист положил танцовщице руки на бока. В момент поцелуя фанаты громко кричали.