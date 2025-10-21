Егор Крид стал заслуженным артистом Республики Башкортостан

31-летний певец Егор Крид (Булаткин) был признан заслуженным артистом Республики Башкортостан. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале .

Певец заявил, что очень гордится присвоенным ему званием. Он выразил благодарность первым лицам региона.

«Огромное спасибо главе Республики Радию Фаритовичу Хабирову и премьер-министру Андрею Геннадьевичу Назарову за теплый прием и гостеприимство», — написал артист.

Исполнитель отметил, что часто бывает в Уфе и навещает родственников, которые живут в деревне Суровка. Артист и в данный момент находится у них.

Накануне он провел в городе концерт, который посетили 10 тыс. человек. Артист отметил, что следующее выступление планирует дать здесь в 2026 году.

Ранее на концерте Егора Крида в московских «Лужниках» танцовщица исполнила откровенные танцы, после чего певец страстно поцеловал ее. Эта выходка шокировала фанатов, которые посчитали такое поведение недопустимым.

