Поехал за пивом: житель Мариинска получил срок за пьяную поездку на мопеде

Житель Мариинска лишился прав и ТС после поездки за пивом в нетрезвом состоянии

В Мариинске 35-летний мужчина после распития водки поехал в магазин за пивом на мопеде и стал фигурантом уголовного дела. Суд назначил исправительные работы, штраф и конфисковал транспорт, сообщает vse42.ru .

В августе прошлого года житель Мариинска выпивал дома водку, а вечером решил съездить за пивом на своем мопеде Vento RIVA II RX. Мужчина рассчитывал, что сотрудники ГИБДД его не остановят.

Правоохранители обратили внимание на мопед без регистрационных знаков и остановили водителя. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Выяснилось, что за два месяца до этого мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ проходить освидетельствование и получил 10 суток ареста.

«В результате в отношении водителя было возбуждено уголовное дело», — сообщает Мариинский городской суд.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. С учетом предыдущего приговора за неуплату алиментов суд назначил исправительные работы на 1 месяц и 5 дней с удержанием части зарплаты в доход государства, штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года. Мопед конфискован в доход государства.

