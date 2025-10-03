Дело рэпера Гуфа о грабеже на вечеринке в Мособласти отправят в суд

Дело рэпера Гуфа (Алексея Долматова) о, предположительно, грабеже на вечеринке в Московской области, отправят в суд. Информация о том, что ему не грозит ответственность, — фейк, сообщает Mash .

2 октября многие российские СМИ написали о том, что дело в отношении Гуфа прекращено. Однако это сообщение оказалось фейком. Дело почти закончили расследовать. Его собираются отправить в суд, а не закрыть.

Музыкант, предположительно, не заплатил за отдых в бане. Гуф отдыхал много часов, а затем ему выписали штраф за курение самокруток. В итоге у артиста потребовали оплатить сумму 78 тыс. рублей.

После разговора с управляющей, Долматов посчитал, что его снимают. В результате артист устроил стычку с сотрудниками. Вечер завершился в полиции.

В конце октября против Гуфа возбудили уголовное дело. Ему инкриминировали грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

По данным SHOT, Долматов мог избить работника полиции в бане и отобрать его смартфон. Им оказался 27-летний служащий дорожной полиции. Во время конфликта мужчина был не при исполнении. Доктора обнаружили у него ушиб уха, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Инцидент произошел в банном комплексе в подмосковной Апрелевке.

По информации Mash, Гуф вместе с шестью друзьями оплатили два часа отдыха в бане. Затем артист попросил отключить камеры видеонаблюдения, а также продлить зону отдыха на три часа.

Также Долматов заявил, что заплатит за остальные части банного комплекса, лишь бы там не было посторонних. Сотрудники выяснили, что рэпер курит самокрутки и оштрафовали компанию. Суммарно получилось 78 тыс. рублей.

По окончанию отдыха начались проблемы с оплатой. Случились конфликт и драка.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.