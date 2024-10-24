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SHOT: против «Гуфа» Долматова возбудили дело за грабеж с применением насилия

В отношении рэпера Алексея «Гуфа» Долматова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), санкция по которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Рэп-исполнитель избил сотрудника полиции в бане и отнял его мобильник, сообщает SHOT .

Пострадавшим оказался 27-летний служащий дорожной полиции. Врачи выявили у него ушиб уха, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее на Долматова составили протокол за мелкое хулиганство. 24 октября рэпера могут арестовать на 15 суток.

Гуф подрался с полицейским в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. По имеющейся информации, во время конфликта сотрудник ДПС был не при исполнении и не представился полицейским.